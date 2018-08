Football : le 11 de rêve de Ronaldo avec Messi sans Cristiano

Ronaldo Luis Nazário de Lima dit Ronaldo (41 ans) a dévoilé son Onze (11) de rêve, rapporte le quotidien espagnol AS ce mardi 07 août 2018. On y retrouve deux joueurs encore en activité en l’occurrence Messi et Buffon. La légende avec la présence Pelé et lui-même n’a pu trouver place au CR7 en attaque.

Dans cet Onze publié par AS, relaté par Footmercato on retrouve sur la pelouse Gianluigi Buffon dans les buts. Carlos, Maldini, Cannavaro et Cafu sont présents en défense. En milieu de terrain, El Fenomeno a fait une lourde option en alignant Maradona, Pirlo, Zidane et Messi. Dans un schéma de 4-4-2, en attaque, il (Ronaldo) est en compagnie du Roi Pelé pour abattre les défenses adverses et « griffer les poteaux« .

Cette crème en attaque est sûrement la preuve de l’absence de Cristiano Ronaldo. Cependant sur la toile quelques internautes auraient voulu avoir Ronaldinho dans cet Onze type. « Il est le joueur le plus spectaculaire de sa génération « , a commenté l’un d’entre eux.

Somme toute on note la présence de quatre brésiliens, quatre italiens, un français (Zidane) et deux argentins.