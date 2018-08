Football : Kylian Mbappé bat Messi et Cristiano sur la planète « j’aime » lors du Mondial

Moins d’un mois après le Mondial 2018, une source révèle que Kylian Mbappé a obtenu plus de nouveaux » j’aime » que Cristiano, Messi, Neymar et autres, sur les réseaux sociaux.

« A titre individuel, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé a (gagné) plus de nouveaux « j’aime » que ses aînées stars du foot et des réseaux sociaux : Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, James Rodriguez… », rapporte Sportune, selon une étude publiée par un cabinet d’audit et de conseil, KPMG.

Cependant, il est très loin de Cristiano, Neymar et Messi quand on fusionne les trois principaux réseaux (Facebook, Instagram et Twitter). D’après le célèbre site Sportune » Il (Mbappé) n’en compte « que » 16,9 millions, contre 330 millions à Cristiano Ronaldo, 200 à Neymar ou 185 à Lionel Messi. »

Le média précise que Mbappé a gagné 6,7 millions de followers supplémentaires au cours de la compétition (surtout pendant et après la finale), contre 6 millions à Neymar et moins de 5 à Cristiano Ronaldo et Philippe Coutinho qui suivent.