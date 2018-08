Football : annoncé au PSG et en Ligue 1, Samuel Eto’o rejoint finalement le Qatar Sports Club

A 37 ans, l’attaquant vedette camerounais va rejoindre le Qatar Sports Club qui le présentera officiellement ce mardi 14 aout 2018, nous rapporte Footmercato. Il était libre depuis la résiliation de son contrat avec le club turc de Konyaspor il y a quelques jours.

Samuel Eto’o n’évoluera ni au PSG ni en Ligue 1 cette saison. Il n’a jamais caché son amour du PSG et l’a encore rappelé ce lundi. L’attaquant avait également échangé quelques messages sur les réseaux sociaux avec des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 comme Lens ce qui avait provoqué certaines rumeurs. Finalement, après l’Espagne, l’Italie, la Russie, l’Angleterre et la Turique, Eto’o va découvrir le championnat du Qatar.

The management of Qatar Football Club is pleased to invite you to attend the press conference to present the international star Samuel Eto'o, which will be held on Tuesday at 8:00 pm at the Club

