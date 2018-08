Foot – UEFA : même sans jouer, David Beckham continue de gagner des trophées

L’ancien capitaine de l’Angleterre, David Beckham, recevra le prix du président de l’UEFA 2018, en reconnaissance de sa remarquable carrière et de ses efforts humanitaires, a déclaré mardi l’organe directeur du sport européen.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a salué Beckham comme « une véritable icône du football de sa génération » après avoir sélectionné l’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid pour recevoir ce prix à Monaco plus tard cette année. « Le prix du président récompense les réalisations exceptionnelles, l’excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires », a déclaré Ceferin dans un communiqué.

« J’ai choisi David Beckham comme récipiendaire du prix de cette année parce qu’il a été un ambassadeur mondial pour le football, faisant la promotion du jeu et de toutes ses valeurs aux quatre coins de la planète. Ses efforts humanitaires inlassables, qui ont aidé à la vie de nombreux enfants dans le monde, devraient également être célébrés. »

Beckham a disputé 762 matches en club et en sélection, marquant 130 buts en une carrière de plus de 20 ans. Il a remporté six titres de Premier League, deux FA Cup et une Champions League avec son club d’enfance United, avant de remporter le titre espagnol de La Liga avec Real. Un passage à Los Angeles Galaxy et deux courtes périodes de prêt à Milan ont suivi, avant de terminer sa carrière avec Paris St Germain en 2013. Il a fait 115 apparitions pour l’Angleterre, marquant 17 buts et participé à trois Coupes du monde. Beckham deviendra le troisième Anglais à recevoir le prix après Bobby Robson (2002) et Bobby Charlton (2008).