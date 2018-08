FC Barcelone : Lionel Messi bientôt en concurrence avec un nouvel attaquant « sang neuf »

Le départ de Malcom au FC Barcelone a été l’un des gros rebondissements du marché des transferts cet été. L’ancien Bordelais s’est engagé en faveur des Catalans alors qu’il était annoncé à l’AS Roma, au profit d’une meilleure offre formulée par la direction des Blaugrana. Désormais joueur au sein du club champion d’Espagne, Malcom peut compter parmi ses coéquipiers l’Argentin Lionel Messi.

Mais, recruté pour apporter du sang neuf à l’attaque du FC Barcelone, Malcom (21 ans ) pourrait bien faire face à la concurrence de Lionel Messi dans le couloir droit.

En effet, Ernesto Valverde, coach du Barça, a fait passer un message fort à Malcom Filipe Silva de Oliveira, dit Malcom. Il vient de lui faire comprendre à mots à peine couverts que son concurrent direct s’appellerait Lionel Messi. L’entraîneur du Barça, qui a souvent utilisé « La Pulga » en meneur de jeu la saison dernière, entend en effet le replacer sur l’aile droite lors de l’exercice à venir… soit le même meilleur poste que Malcom.

« Nous connaissons sa tendance à se trouver là où est le jeu mais il est fort possible que Messi évolue plus à droite, a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien As. C’est un avantage pour nous de le voir aussi à ce poste-clé, c’est comme cela qu’il a commencé cette année et nous verrons comment cela évolue. Malcom ? Je le vois plutôt à droite aussi avec l’avantage de rechercher la frappe de ce côté-là », a déclaré Ernesto Valverde.

Au sortir de la victoire du FC Barcelone en match amical ce mercredi, Malcom a tenu des propos élogieux au sujet de son nouveau coéquipier Lionel Messi, nous rapporte le10sport.

« Je n’ai pas de mots pour le définir. C’est le meilleur du monde, commencer un match avec lui et qu’il vous donne une passe décisive pour un but, cela me rend très heureux », a-t-il déclaré.