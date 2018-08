EXCLU: Mathurin de Chacus sur l’ORTB, les révélations du futur président de la FBF ( vidéo)

Mathurin de Chacus, président d’Ofmas, président la liste Bénin Football Nouveau Départ et futur président de la Fédération béninoise de Football (FBF) a décliné son plan d’action pour la refonte du Football béninois. Dans un entretien exclusif accordé à la chaîne nationale (l’ORTB) d’une quarantaine de minutes, l’homme a fait part de la vision de son écurie, les réformes qu’il entend mettre en oeuvre au sein de l’instance et a annoncé la date de démarrage du prochain championnat, pour ne citer que ça. Il a été entretenu par les confrères Hugues Zinsou Zounon et Modeste Aniwanou.

C’est un homme prêt pour une mission patriotique qu’on a vu sur le plateau de la chaîne nationale, ce samedi 18 août 2018. Le Football béninois a longtemps drainé ses bosses dans la léthargie, c’est un secret de polichinelle. C’est pourquoi dans ses premiers mots, l’invité a d’entrée annoncé que « ce jour est un grand jour pour notre pays ».

Quelle est votre vision ? « Ma vision, c’est de Bâtir ensemble un Football performant pour (faire) grandir notre pays« , a répondu l’invité. Le président de Chacus a dit placer son mandat sous le signe de : » la transparence et la crédibilité de l’institution, la Fédération béninoise de Football. Nous sommes les pères de famille, nous les membres du comité exécutif et nous devons d’abord nous respecter pour bénéficier du respect de la population. Pas seulement des footballeurs, de la population entière. », a-t-il précisé.

Le président de Chacus veut décentraliser le pouvoir au sein de l’institution. » Je ne vais pas embrigader le pouvoir du président. Je vais libérer, je vais créer des cellules, je vais donner le pouvoir à tous les membres du comité exécutif pour accompagner la jeunesse. », a martelé l’homme. Ce dernier n’a pas peur des trahisons, car » le mot trahir fait partie du quotidien, pas des béninois, mais de l’être humain. », a-t-il fait savoir. La FBF est une institution de la République et non une société personnelle. Les trahisons selon lui peuvent survenir, » mais il faut qu’on puisse avoir la hauteur, la grandeur d’accompagner de faire notre boulot et (d’écrire l’histoire). »

Transparence au cœur de la gestion de l’écurie de Chacus

Quant à la gestion en matière de finances, le président de Chacus a évoqué la question de dignité. « L’argent ce n’est pas le diable, on a besoin de l’argent pour vivre, mais il faut avoir de dignité. » Moi Mathurin de Chacus si je suis élu le 25 prochain, il y aura une direction financière. Je vais même demander à mes collègues du comité exécutif de déléguer les pouvoirs des finances à un cabinet, pour nous aider à mettre la transparence et à présenter même les comptes tous les fins du mois dans le journal officiel. La commission sera accompagnée d’un comptable pour gérer les sous de la Fédération. », a fait savoir le président de Chacus. Ce dernier ne veut pas être signataire du compte de la FBF, mais sera là pour veiller à son bon usage.

L’assainissement de la Fédération doit commencer par les membres du comité exécutif, c’est pour cela qu’un code de moralité va être soumis aux membres du comité, a laissé entendre le président de Chacus, qui pense en bon leader amener ses collègues à accepter de « servir, servir pour faire grandir un nom, c’est très important dans la vie d’une personne » a-t-il insisté.

Quant à sa disponibilité pour la gestion de la Fédération, le président du groupe Ofmas a dit qu’il va se donner les capacités et le temps nécessaire pour remplir « la mission que Dieu (lui) a confié ».

La DTN est primordiale pour la réussite

Dans la première semaine de l’installation du comité exécutif, le président envisage la présentation d’un programme national qui va être soumis au Comité et validé par tous les secteurs, avant son envoi au gouvernement pour accompagnement. L’homme a précisé que la direction technique nationale (DTN) va être effective. « La DTN est primordiale pour la réussite. Il y aura une direction réelle, technique au sein de la Fédération et les moyens adéquats pour accompagner la jeunesse. Et ce sera sur tous les départements… »

Les centres de formations auront leur droit de cité. Car le futur comité prévoit une commission pour encadrer le mode de vie des centres de formation.

L’arbitrage va connaître sa révolution

« Ne soyez pas étonnés de voir que sous mon mandat, on peut radier si c’est des crimes… ». Le président a mis l’accent sur les formations des arbitres avec la collaboration des pays africains. « On a la capacité en Afrique. On va compter d’abord sur nos voisins africains pour que le Bénin puisse avoir la qualité au niveau de la formation des arbitres avant de dire qu’on veut sévir. », a lancé le président de Chacus.

On retient entre autres de cet entretien que :

Le futur comité va demander l’appui du gouvernement pour accompagner les clubs en championnat. Lequel championnat est annoncé dans de très bonnes conditions avant le 30 septembre 2018. A ce niveau, un comité sera mis sur pied pour voir dans quelle mesure la Fédération va déléguer une partie de son pouvoir à la Ligue. « La Ligue dépendra de la FBF », a martelé le président de Chacus. Ce dernier a tenu à rassurer les béninois qu’un montant « très important », va être alloué à l’équipe championne.

Le sponsoring

La recherche du sponsor a été un point précis annoncé par le président de Chacus. La décentralisation du pouvoir va accélérer les besoins administratifs, peut-on retenir des explications du futur patron de la FBF.

Relation presse – futur comité et ambitions

Tous les moyens seront mis en place pour que la presse et les membres du comité exécutif travaillent ensemble. » On n’a pas le choix, on doit collaborer avec la presse. », a dit le président de Chacus. Il a invité les journalistes a ne pas être partisans. » Soyez à la hauteur de la tâche que le pays vous a confié. », a exhorté ce dernier.

Prenant l’exemple de l’Olympique de Marseille qui a sa télévision, « si nous pouvons avoir la capacité d’avoir une télé, pour la Fédération béninoise de Football, nous allons nous donner les moyens de le faire. Il faut donner les outils nécessaires pour que les gens travaillent. », a répondu le futur président de la FBF, quant aux réformes pour donner plus de visibilité aux activités de la FBF.

Le Football féminin en mode espoir

Une commission sera mise en place sous la houlette de la DTN pour sillonner tous les départements afin d’inciter les parents à laisser les filles pratiquer le Football. « Montrer aux parents le rôle du Football dans leurs vies. »

Les « ennemis » sont avertis

« Nous avons un comité national pour faire du Bénin un pays qui peut se faire connaître par le Football ». Ceux qui vont tenter de faire échouer le nouveau comité ? » Ils seront des ennemis du Bénin. Ils sauront qu’ils ont en face d’eux quelqu’un qui respecte, mais qui sévit… », a averti le président de Chacus

En conclusion, le président de Chacus demande à tout le peuple béninois d’accompagner par la prière le futur comité exécutif. « Nous sommes prêts pour développer notre football. », a-t-il conclu.