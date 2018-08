Egypte : Essam El-Hadary annonce sa retraite internationale à l’âge de 45 ans

Essam El-Hadary ( 45 ans ) gardien légendaire international égyptien a annoncé sa retraite internationale dans la soirée du lundi 06 août 2018 via son compte FaceBook.

Essam El-Hadary a marqué le monde lors du Mondial 2018 en terre russe devenant à 45 ans et 161 jours, le gardien le plus âgé de l’histoire de la compétition. Ceci en faisant oublier Faryd Mondragon. Le colombien est devenu le recordman contre le Japon en 2014, à l’âge de 43 ans et 3 jours. Le gardien emblématique des Pharaons, vainqueur de quatre Coupes d’Afrique des Nations (1998, 2006, 2008, 2010) et bien d’autres titres va désormais se concentrer sur sa carrière au club (Al-Ismaïly en Egypte).

« Après avoir beaucoup réfléchi et chercher Dieu (tout-puissant), j’ai décidé de me retirer du jeu international. », a dévoilé le désormais l’ex gardien international d’Egypte sur sa page FaceBook.

Pour Essam El-Hadary, « après 22 ans, 4 mois et 12 jours… j’ai vu que c’est le moment le plus approprié pour raccrocher les gants… », a-t-il précisé.

L’homme a adressé ses sincères remerciements à sa famille, et tous ceux qui l’ont accompagné tout au long de cette brillante carrière. » Votre soutien continu, qui a été et restera le carburant du succès et l’impossible… », peut-on retenir de sa publication en arabe traduite en français.