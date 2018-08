Donclam Abalo: «Notre objectif principal, c’est qu’à l’orée 2021, … Sébastien Ajavon soit le Président de la République du Bénin»

Le Parti Union Sociale Libérale (USL) s’est prononcé sur le nouveau code électoral dont certaines dispositions font toujours grand bruit au sein de l’opinion. Dans une interview accordée à une Webtv de la place, le Porte-parole, Donclam Abalo a dénoncé l’augmentation exorbitante des cautions pour les différentes élections au Bénin sans manquer de revenir sur les objectifs du Parti.

A l’instar d’autres formations politiques de l’opposition et une partie de la mouvance, le Parti Union Sociale Libérale (USL) pense aussi que les nouvelles dispositions du code électoral adopté, mardi dernier, par la Commission des lois visent à exclure certains de la course électorale. Mais ces dispositions n’ébranlent guère la détermination et l’engagement du parti dans sa quête permanente de conquérir le pouvoir et de l’exercer. C’est du moins ce qu’il y a lieu de retenir des déclarations du Porte-parole de l’USL sur les préparatifs du parti dans le cadre des prochaines joutes électorales.

«Quelques soient les conditions que l’on met dans la loi électorale, quelques soient les manipulations qu’on fait dans la nouvelle charte des partis politiques, l’USL sera présente à toutes les élections. On peut même mettre 1 milliard si on veut pour qu’on puisse aller aux élections mais nous serons présents», a confié Donclam Abalo qui trouve paradoxales ces dispositions. Car, explique-t-il, «Ce qui est dommage c’est que les mêmes qui disent qu’il faut combattre l’argent en politique sont les mêmes qui mettent l’argent devant comme conditions pour aller aux élections».

Pour lui, l’argent ne devrait plus en principe être un blocage à partir du moment où un parti politique a une vision, un programme de société et des ambitions claires pour le développement du pays. «Le plus grand problème que nous avons dans ce pays actuellement, c’est l’Assemblée nationale», s’indigne Donclam Abalo qui pense que les députés ne veulent pas assumer leur responsabilité. C’est pourquoi, l’USL entend se battre pour rafler beaucoup de sièges lors des législatives de 2019 pour la promotion et la défense de ses idéaux.

Aussi, prendra-t-il part aux autres élections à savoir les municipales, locales et communales ainsi que la présidentielle. «Nous allons mettre toutes les chances de nos côtés pour gagner les différentes élections… Notre objectif principal, c’est qu’à l’orée 2021, Monsieur Sébastien Ajavon soit le Président de la République du Bénin. C’est possible, ça va se faire», a martelé Donclam Abalo.