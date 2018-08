Départ de Lionel Messi de l’Albiceleste : « Il a besoin d’une pause, de respirer », Diego Maradona

Absent de la nouvelle liste de l’Argentine, Lionel Messi a décidé de faire une pause avec l’Albiceleste. Diego Maradona n’y voit que du bon.

« Moi, si j’avais été sélectionneur, je lui aurais donné bien avant de l’air, un grand bol d’oxygène même, a-t-il soufflé dans le quotidien argentin Olé. Je lui aurais dit de rester en Europe, de ne plus voyager en Amérique du Sud et de garder son énergie. Il ne devrait pas aller disputer un match amical seulement parce que la sélection gagne plus avec lui. C’est une décision raisonnable », a déclaré El Pibe de Oro, rapporté par Butfootballclub.

Après une Coupe du monde 2018 compliquée, l’attaquant du FC Barcelone serait en pleine hésitation sur la suite à donner à sa carrière internationale. Le numéro 10 de l’Argentine a d’ailleurs passé un accord avec le sélectionneur intérimaire, Lionel Scaloni, jusqu’à la fin de l’année 2018.

L’attaquant du FC Barcelone avait déjà fait une pause dans sa carrière en sélection nationale après les multiples déceptions et les défaites en finale de la Coupe du monde 2014, mais aussi de la Copa America à deux reprises, avant de faire son retour pour aider l’Albiceleste à participer à la Coupe du monde 2018.

Le chantier en Argentine est immense à commencer par le choix du nouveau sélectionneur, après l’éviction de Jorge Sampaoli. Diego Maradona a donné sa préférence pour le choix du futur sélectionneur de l’Albiceleste : « Si je devais choisir, je choisirais » Flaco « Menotti. Diego Simeone ne viendra pas chercher un camion chargé d’argent pour s’impliquer dans cette affaire et Pochettino gagne une fortune à Tottenham, et il continuera de le faire. Après, il n’y a plus personne ».