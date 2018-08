Défense : la Russie signe un accord militaire avec la République centrafricaine

La Russie et la République centrafricaine (RCA) ont signé mardi un accord militaire ouvrant la voie à Moscou pour renforcer la formation des forces armées de la RCA, ont rapporté les agences de presse russes.

Les liens militaires croissants entre la Russie et la RCA et son intérêt accru pour l’Afrique ont été mis en lumière le mois dernier lorsque trois journalistes russes ont été tués alors qu’ils enquêtaient sur la présence présumée de mercenaires russes. L’accord a été signé lors d’une exposition d’armes près de Moscou, à laquelle ont assisté les ministres de la Défense des deux pays, ont rapporté les agences de presse russes.

La Russie a livré des armes légères aux forces de sécurité centrafricaines plus tôt cette année et a déclaré avoir déployé 175 instructeurs militaires et civils pour les former à l’utilisation des nouvelles armes. Selon l’agence de presse RIA, Marie-Noelle Koyara, ministre de la Défense de la RCA, a déclaré que cet accord stimulerait l’entraînement militaire russe. Koyara n’a pas précisé si la formation aurait lieu en Russie ou en RCA avec l’aide d’instructeurs russes.