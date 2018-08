Cristiano Ronaldo oublié par ces jeunes du Real Madrid

Le transfert à la Juve de Cristiano Ronaldo a été annoncé comme une grosse perte pour le Real. Mais depuis les récentes déclarations du CR7 sur son ancien club, étant « moins une famille que la Juve », Dani Ceballos et Marco Asensio semblent l’avoir oublié.

« Cristiano Ronaldo n’est plus là, il ne va donc plus rien apporter à notre équipe. Ce qu’il a dit ne va pas nous affecter, au contraire, a-t-il soufflé dans le quotidien As. Nous savons ce que Lopetegui attend de nous, nous le mettons en pratique aux entraînements et tentons de le faire en match. Le reste… », a dit le premier relate Butfootball.

Quant à Marco Asensio, le portugais est libre de dire ce qu’il veut :« CR7 a décidé de partir, il est parti. Il fait et dit ce qu’il veut. C’est la vie, mais je crois que nous avons une grande équipe et que nous travaillons bien. Cela se voit sur le terrain. », a rapporté la pépite espagnole rapporte Butfootball.