Cristiano Ronaldo et sa femme Georgina Rodríguez ne veulent plus rien savoir du Real Madrid

Le couple ne veut plus rien savoir du club blanc. Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont ravis de leur nouvelle vie à Turin. Le Portugais a déjà commencé la pré-saison avec le club italien et le mannequin est déjà installé dans la nouvelle maison qu’ils ont acquise dans le centre-ville.

Selon le journal marca, le crack portugais a voulu couper toutes sortes de relations avec l’Espagne et son ancien club. Après avoir vendu toutes leurs maisons et avoir conclu un accord avec l’Agence Fiscale, selon ‘El Correio do Manha’, Cristiano Ronaldo et sa femme Georgina Rodríguez ont également cessé de suivre le compte officiel du Real Madrid sur Instagram .

Abençoado ❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 17, 2018 at 12:42am PDT

Un » unfollow » au Real Madrid qui a été accompagné d’un « follow » à la Juventus . La même chose a été faite par sa partenaire, Georgina Roríguez. En même temps, il a commencé à suivre tous ses nouveaux coéquipiers, son entraîneur actuel et le profil officiel de la ‘Vieille Dame’. Néanmoins, le ‘crack’ portugais est toujours abonné aux comptes de ses anciens partenaires du club madrilène, comme à ceux de ses anciens entraîneurs, c’est-à-dire Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane.

Le début de Cristiano avec la Juventus est prévu pour le 18 août prochain. Et à deux semaines du match contre le Chievo Vérone, il n’y a déjà plus de places disponibles.