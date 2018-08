Crise entre les États-Unis et la Turquie : Des coups de feu tirés contre l’ambassade américaine à Ankara

Dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Turquie, l’ambassade américaine à Ankara a été la cible de tirs, tôt ce lundi matin nous rapporte The Associated Press.

L’ambassade américaine à Ankara a été la cible d’une attaque ce lundi 20 août 2018, vers 5 heures (Heure du Bénin). Selon l’agence The Associated Press, le ou les tireurs ont fait feu depuis un véhicule de couleur blanche à au moins cinq reprises.

BREAKING: Shots fired at gate of U.S. Embassy in Turkey, but no one hurt. https://t.co/J7VKhQap1O — The Associated Press (@AP) August 20, 2018

L’attaque n’a pas fait de victimes ni de blessés, même si une balle a brisé une fenêtre. La représentation américaine dans la capitale turque est fermée cette semaine en raison des célébrations de l’Aïd el-Kebir, la plus importante des fêtes islamiques.

La police turque a lancé une vaste opération pour tenter de retrouver le véhicule des tireurs ainsi que le ou les suspects.

Crise diplomatique entre Washington et Ankara : le cas Andrew Brunson

Cette attaque survient en plein climat de tensions entre les États-Unis et la Turquie à propos du pasteur américain Andrew Brunson, accusé par Ankara de terrorisme. L’administration Trump a pris des sanctions économiques à l’égard de la Turquie, cette dernière refusant de libérer le pasteur Andrew Brunson.

Donald Trump a annoncé ce mois-ci un doublement des droits de douane sur l’acier et l’aluminium turcs importés aux États-Unis, ce à quoi le gouvernement turc a répliqué en relevant les tarifs douaniers qu’elle exige sur certains produits américains. Gel des avoirs de ministres de part et d’autre, augmentation réciproque des tarifs douaniers sur certains produits… : les sanctions déjà prononcées par Washington et les mesures similaires prises par Ankara ont créé un vent de panique sur les marchés la semaine dernière.

L’escalade des tensions entre Washington et Ankara a accentué la chute de la devise turque, la lire, qui a perdu près de 40 % de sa valeur face au dollar depuis le début de l’année.