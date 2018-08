Crise au Burundi: rencontre prévue entre la facilitation et les leaders politiques vendredi

Des émissaires de l’ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, Facilitateur dans la crise burundaise, rencontreront les leaders des partis politiques agréés le 17 août à Bujumbura, ont rapporté des médias locaux mercredi.

La délégation de Benjamin William Mkapa « va rencontrer les partis politiques agréés au Burundi ce vendredi 17 août », a rapporté le journal « Ikiriho » (pro-gouvernemental). Ces rencontres véhiculent des signes avant-coureurs de la reprise du dialogue inter-burundais, estiment des observateurs, d’autant que Bujumbura souhaite conclure ces pourparlers au plus vite pour se préparer aux élections de 2020.

« Nous apprenons que le Facilitateur s’apprête à dépêcher ses émissaires à Bujumbura, nous les accueillerons à bras ouverts car nous voulons que ce dialogue reprenne et aboutisse rapidement pour passer à la préparation des élections », a déclaré Térence Ntahiraja, assistant du ministre de l’Intérieur et de la formation patriotique, sur les ondes de la radio indépendante Rema-FM.

S’exprimant, jeudi dernier, devant le Conseil de sécurité, l’Envoyé Spécial de l’ONU au Burundi, Michel Kafando, avait appelé à la reprise du dialogue et appelé toutes les parties prenantes burundaises à s’impliquer dans ce sens. Initié depuis plus de trois ans par la Communauté est-africaine, le dialogue inter-burundais est au point mort depuis plusieurs mois. Le dernier round des négociations a eu lieu du 27 novembre au 8 décembre 2017. Bujumbura et l’opposition radicale n’arrivent toujours pas à trouver de compromis autour de nombreux points, notamment la « levée des mandats d’arrêt et l’amnistie des détenus politiques » et « le dialogue avec les groupes armés ».

Le gouvernement burundais s’attelle aujourd’hui à la préparation des élections générales de 2020 après la promulgation, par le président Pierre Nkurunziza, d’une nouvelle constitution, le 7 juin dernier. Depuis plus de trois ans, le Burundi traverse une grave crise politique et sécuritaire, déclenchée au lendemain de l’annonce par le président Pierre Nkurunziza de sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel en avril 2015. Un mandat jugé illégal par l’opposition et la société civile. Les violences générées par cette crise ont déjà fait plus d’un millier de morts et poussé près de 400.000 personnes à fuir le pays, selon le rapport de l’agence de l’ONU pour les réfugiés (UNHCR) publié le 31 juillet 2018.