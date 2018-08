Côte d’Ivoire : un attentat terroriste déjoué de justesse à Abidjan

Lundi 6 août, un terroriste a usé d’une stratégie peu connue pour tenter de commettre une attaque terroriste en Côte d’Ivoire. L’assaillant a choisi une jeune fille de 16 ans environ a qui il a remis une grenade avec pour consigne de la dégoupiller en publique.

Selon le site ivoirien koaci, « un inconnu s’approche d’une vendeuse d’eau de 16ans, défilant habituellement dans les lieux, le long du carrefour de la Riviera 2 et entre les véhicules, pour lui confier un colis emballé dans un sachet noir non biodégradable. Consigne: » S’il ne revient pas des heures après, alors elle a l’autorisation de déballer le colis. Pour l’objet qui y sera, elle a également le choix de tirer sur le levier de déclenchement, ou simplement de le détruire avec un caillou » ».

L’adolescente a donc pris le colis mais par la force des choses, oublie d’exécuter les consignes de son étrange commanditaire le jour même. Ce n’est que deux jours plus tard, mercredi, qu’elle s’en souvient et tente dans la foulée de faire le job. « En bordure de voie, elle tenait donc la grenade défensive dans une main, qu’elle essayait d’écraser avec une grosse pierre. Mais fort heureusement, son entreprise fera l’objet de curiosité chez des badauds, découvrant alors avec beaucoup de stupéfaction « Une grenade de 117 millimètres » », rapporte koaci.

C’est alors que l’action de la jeune apprentie terroriste (non encore consciente de l’acte qu’elle s’apprêtait à poser), a été interrompue et la police alertée. Une unité spécialisée de la police ivoirienne, la FRAP, a aussitôt été dépêchée sur les lieux pour emporter l’engin de guerre et une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur ce qu’il convient désormais de qualifier d’attentat terroriste déjoué.

Policiers et populations ont remercié les passants qui, par leur curiosité, ont pu mettre fin au projet de la fillette et par ricochet celui du terroriste et la police a redoublé de vigilance et renforcer la sécurité.