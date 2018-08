Côte d’Ivoire : un ancien chef rebelle nommé préfet de Bouaké

Un communiqué du gouvernement a nommé Tuo Fozié, ancien chef rebelle ivoirien, qui avait pris le contrôle de Bouaké, la deuxième ville du pays, au temps de la crise des années 2000, préfet dans le même département, rapporte la VOA.

La nomination a été officialisée par un décret qui a été pris en conseil des ministres le 6 août et qui a été publié par le quotidien gouvernemental Fraternité Matin dans son édition de samedi-dimanche. Tuo Fozié a été le premier visage connu de la rébellion ivoirienne, qui a pris le contrôle de la moitié nord de la Côte d’Ivoire après un coup d’Etat raté en 2002, et jusqu’en 2010. A l’époque adjudant dans l’armée régulière, les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI), « c’est lui qui avait signé le premier cessez-le-feu à Lomé (entre les protagonistes de la crise) sous l’égide de l’ex-président togolais, feu Gnassingbé Eyadema », a rappelé à l’AFP, l’un de ses collaborateurs qui a requis l’anonymat.

Selon une source militaire, Tuo Fozié « a été nommé préfet de région et préfet du département de Bouaké parce qu’il est militaire et connaît bien la région », toujours agitée. Bouaké qui abrite plusieurs bases militaires, a été l’épicentre de plusieurs mutineries dans l’armée en 2017, et la ville est toujours considérée comme le fief des ex-rebelles. Tuo Fozié a été directeur général de la police et de la gendarmerie des ex-Forces Nouvelles (l’appellation des rebelles). Après la fin de la crise en 2011, il avait été nommé préfet de la région de Bouna (nord).

« D’ici peu, vous verrez qu’il réussira à mettre de l’ordre à Bouaké. Le président de la République ne l’a pas envoyé ici pour rien », a soutenu un soldat affirmant avoir déjà travaillé sous ses ordres pendant la rébellion, sous couvert d’anonymat. La date de sa prise de fonction n’a pas été précisée.