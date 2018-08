Côte d’Ivoire: suite à l’amnistie, Simone Gbagbo est sortie de prison ce mercredi

La mise en liberté de l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire Simone Gbagbo a été ordonnée mercredi par le procureur de la république d’Abidjan Richard Adou, a constaté un journaliste de l’AFP au palais de justice d’Abidjan.

Selon l’avocat de l’ancienne Première dame, Me Blede Ahora, Simone Gbagbo, 69 ans, est sortie de l’école de gendarmerie d’Abidjan où elle était détenue depuis sept ans pour rejoindre sa résidence où l’attendaient plus d’un millier de sympathisants. L’amnistie de 800 personnes, dont Simone Gbagbo et plusieurs figures de l’ancien régime du président Laurent Gbagbo, a été annoncée lundi par le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara, afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire. Libre en Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo reste tout de même poursuivie par la Cour pénale internationale (CPI) qui a délivré contre elle un mandat d’arrêt en février 2012. Mais le président Ouattara a affirmé en 2016 qu’il « n’enverrait plus d’Ivoiriens » à la CPI, estimant que son pays avait désormais une « justice opérationnelle ».

Simon Gbagbo très attendue

Dans une vidéo amateur, on peut déjà voir plusieurs figures politiques de Côte d’Ivoire et autres partisans ouvrir le champagne et buvant déjà en l’honneur de Simone Gbagbo libre. Cette libération intervient dans le cadre de l’amnistie accordée à 800 prisonniers politiques par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, la veille des 58 ans d’indépendance du pays ; un geste marquant un tournant dans le processus de réconciliation du pays depuis la crise de 2011.

Des réactions et des réactions

Depuis l’annonce de cette amnistie, les réactions se sont multipliées dans le monde politique. Parmi les réactions au sein de la majorité présidentielle le porte-parole du RDR, rapportées par Afriquepresse, le parti d’Alassane Ouattara, Mamadou Touré salue « un tournant décisif dans la vie de notre nation qui va dans le sens de la consolidation de la paix et de la stabilité ». « Il n’y a aucun calcul politique dans l’acte posé par le chef de l’Etat », ajoute-t-il. Sidiki Konaté, lui, proche de Guillaume Soro, estime que « c’est un pas de géant dans la réconciliation politique entre les Ivoiriens. Partout en Côte d’Ivoire c’était la joie et Simone Gbagbo amnistiée prendra son poids politique si elle le veut bien. Il est souhaitable que tous les acteurs politiques puissent s’exprimer », conclut le ministre de l’Artisanat.

Mais les réactions les plus enthousiastes sont évidemment du côté du FPI ou lundi soir le cofondateur du FPI Aboudramane Sangaré sabrait le champagne avec ses camarades de lutte politique. Sangaré qui salue cette amnistie comme un geste d’apaisement. Commentaire similaire pour le président du FPI Pascal Affi N’Guessan qui parle d’un « acte important et historique pour la paix ». Enfin, le PDCI, allié d’Alassane Ouattara, remercie la communauté internationale qui a œuvré, dans le secret, pour faciliter cette décision. Décision qui « contribuera à une décrispation de la vie politique ».