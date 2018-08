Côte d’Ivoire : la réaction de Simonne Gbagbo après l’annonce de l’amnistie

Le président ivoirien Alassane Ouattara, au cours de son discours à la nation à la veille de la célébration de la fête nationale, a accordé contre toute attente, l’amnistie à plusieurs prisonniers politiques dont entre autre, l’ex-première dame du pays Simone gbagbo. Celle-ci, par le biais de son avocat a réagit à cette nouvelle.

Selon, son avocat Me Rodrigue Dadjé, Simone Gbagbo s’est dite « ravie » de la nouvelle de son amnistie par le chef de l’Etat. Pour Me Dadjé, « Je me réjouis de cette bonne nouvelle, je suis venu l’annoncer en personne actuellement à Mme Gbagbo. Elle est ravie surtout après sept ans de détention ».

L’ex-première dame a été accusée, jugée et reconnue coupable de « crimes de Guerre et crimes contre l’humanité » en cour d’assises et incarcérée depuis 2011. Toutefois, la cour suprême a cassé ladite décision prise en première instance. De toutes les façons, que Simone Gbagbo recouvre la liberté n’est plus qu’une question de temps.