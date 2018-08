L’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est incarcéré à la CPI depuis environ sept années déjà. A travers une pétition adressée à la cour pénale internationale, l’ONG jeunesse panafricaine s’engage à œuvrer pour la libération de Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Une information rendue publique sur le site de l’organisation.

Sur le site, l’organisation indique que « l’ONG jeunesse panafricaine (JEPA) en collaboration avec les organisations de la société civile africaine vous présente cette pétition relative à la déportation et à l’incarcération injuste du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goude ». Elle souligne en outre, » l’incapacité du procureur de la cour, Mme Fatou Bensouda à justifier ladite théorie du complot ourdi par le président Gbagbo pour se maintenir au pouvoir ».

Cette pétition survient à quelques semaines d’une audience importante à la CPI (1er octobre prochain) où, Laurent Gbagbo et Blé Goudé, accusés de crime contre l’humanité, comparaîtront devant les juges de la cour pénale internationale qui se prononceront sur la requête de Me Emmanuel Altit demandant l’acquittement de Laurent Gbagbo. Plusieurs observateurs pensent que, comme pour Jean Pierre Bemba, Gbagbo et Blé Goudé pourraient être acquittés et libérés lors de cette audience tant attendue.