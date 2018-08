Community Shield : Manchester City dame le pion à Chelsea. (2-0), Aguero devient une légende

Le champion d’Angleterre (Manchester City) a lancé sa saison sportive 2018-2019 sur les chapeaux de roues en s’offrant le vainqueur de la précédente Cup (Chelsea) au stade Wembley ce dimanche 05 août 2018. Un homme s’est illustré au cours de cette affiche, l’argentin Sergio Agüero double, buteur est rentré dans l’histoire de Cityzens.

L’attaquant de l’Albiceste a privé Maurizio Sarri, nouvel entraîneur de Chelsea de sourire. « Kun » de son sobriquet en marquant deux buts (13e et 58e) est devenu le premier joueur de l’histoire de Manchester City à passer la barre des 200 buts toutes compétitions confondue.

L’Algérien Riyad Mahrez pour son 1er match officiel avec MAn City a effectué 67 minutes. Cependant, le coach espagnol Pep Guardiola (47 ans) a gagné son 1er duel contre le technicien italien Maurizio Sarri (59 ans).

Best way to start the new season😍

thanks for your big support at wembley! #firsttitle #CommunityShield @ManCity pic.twitter.com/hLnYpMnnhD

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 5, 2018