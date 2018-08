Indépendance du Bénin: Le président chinois salut son homologue béninois et formule ses vœux au Bénin

A l’occasion de la commémoration du 58 ème anniversaire de l’accession à la souveraineté internationale du Bénin, les pays frère et ami de l’Afrique et du Monde dont la Chine ont adressé au peuple béninois et à son chef d’Etat leur message de soutien et de fraternité.

La république populaire de la Chine n’a pas dérogé à cet élan de fraternité. Ainsi, à travers un message adressé à Patrice Talon, XI Jinping, le président de la république populaire de Chine a formulé à l’endroit du peuple béninois ses sincères vœux pour la célébration de l’anniversaire de sa souveraineté internationale.

Le président chinois a profité de l’occasion pour louer les immenses efforts fournis par l’actuel chef de l’Etat pour booster le développement du pays avant de rassurer le peuple béninois de la consolidation des relations qui lie les deux états pour soutenir le Bénin dans son effort pour se développer. Lire ci-dessous le message du président chinois.

Message de XI Jinping à Talon: