Classement mondial Fifa/Coca – août : le Bénin constant, la France leader, l’Allemagne et l’Egypte chutent

La Fifa a publié son traditionnel classement mensuel ce jeudi 16 août avec sa nouvelle méthode de calcul. La France, vainqueur du Mondial 2018 (15 juillet en Russie) est la première Nation de Football dans le monde. En Afrique, le Bénin est resté constant avec sa 88e place mondiale et 20e rang africain.

L’effet Coupe du monde a permis à la France de s’adjuger la première place du classement mondial Fifa/Coca Cola du mois d’août. La Nation tricolore ne sera pas la seule à bénéficier de la nouvelle méthode de calcul mis en application par l’instance du Football ce mois d’août. La Croatie, vice-championne du monde a gagné 16 place et s’est positionnée à la 4e position. La Belgique médaillée de bronze est deuxième devant le Brésil qu’elle a sorti en quart de finale.

La chute d’Allemagne est un fait marquant dans ce classement. Première Nation du Monde avant le Mondial 2018, l’Allemagne éliminée en phase de groupe a été déclassée de 14 places et est désormais en 15e.

En Afrique, la Tunisie partage la tête du classement avec le Sénégal, suivis de la RD Congo l’une des plus longues présences dans le top 5 du classement depuis quelques années. La chute de l’Egypte du fait de sa mauvaise campagne au Mondial est remarquable. Le pays des Pharaons est 11e africain et 65e mondial. Par ailleurs, les cinq représentants africains au récent Mondial ont connu des fortunes diverses. Le Sénégal est 2e ex-aequo et 24e mondial, même sort pour la Tunisie. Tandis que le Maroc est 5e et 46e mondial. Pendant ce temps, le Nigeria (7e) est passé derrière le Cameroun absent au Mondial et occupe le 49e rang mondial.

Le Bénin absent lors des matchs amicaux de préparation du Mondial 2018 est reste constant.