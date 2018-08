Chili : perquisition policière au siège de la Conférence épiscopale de l’Eglise catholique

Les autorités chiliennes ont effectué une descente au siège de la Conférence épiscopale de l’Eglise catholique mardi dans le cadre d’une enquête généralisée sur les abus sexuels commis par des membres des Frères Maristes dans le pays sud-américain, ont annoncé les procureurs.

Les perquisitions menées par les procureurs et l’équivalent chilien du FBI ont eu lieu dans l’un des bâtiments les plus importants de l’église chilienne de la capitale, Santiago. Le procureur enquêteur Raul Guzman, qui a confirmé la rafle, enquête sur plus de 35 accusations d’abus commis contre d’anciens élèves dans des écoles dirigées par des maristes, qui sont des frères religieux et non des prêtres. « L’impunité de la hiérarchie chilienne a pris fin. Au Chili, nous voyons ce qui se passe lorsque l’église catholique est considérée comme une simple entreprise citoyenne « , a déclaré Anne Barrett Doyle, de la base de données sur les abus en ligne BishopAccountability.org.

Les maristes opèrent dans des dizaines de pays à travers le monde. Le scandale au Chili a été révélé en août 2017, lorsque l’ordonnance a révélé qu’au moins 14 mineurs ont été abusés des années 1970 à 2008 par Abel Perez, un frère qui travaillait dans deux écoles de l’ordre. Ensuite, il a reconnu qu’un autre mariste avait abusé sexuellement de cinq étudiants.

Des enquêtes et des révélations

Les maristes ont ouvert une enquête canonique et lancé une action en justice contre Perez. Mais de nombreux Chiliens ont été scandalisés lorsque l’ordre a admis que Perez avait avoué en 2010 – sept ans plus tôt. Les victimes ont également porté plainte contre trois prêtres catholiques, un frère capucin et six maristes. Dans cette plainte et lors d’entretiens avec l’Associated Press, ils ont relaté de nombreuses rencontres abusives.

Le pape François a envoyé le principal expert du Vatican en matière de violences sexuelles, l’archevêque Charles Scicluna, pour enquêter sur les allégations contre l’évêque Juan Barros, accusé par les victimes d’avoir été témoin de ces abus. Après avoir reçu le rapport, le pape a dénoncé une « culture d’abus et de camouflage » dans l’Eglise catholique du Chili.

La semaine dernière, cependant, les victimes ont été déçues lorsque Francis a déclaré dans une lettre à la Conférence épiscopale de l’Eglise chilienne qu’il était « impressionné par la réflexion, le discernement et les décisions » des évêques après leur rencontre récente. Les procureurs chiliens ont également convoqué récemment l’archevêque de Santiago, le cardinal Ricardo Ezzati, pour qu’ils comparaissent devant le tribunal et témoignent de la dissimulation de plusieurs années de mauvais traitements. En mai, 31 évêques ont offert leur démission au pape. Jusqu’à présent, François n’a accepté que les démissions de cinq personnes.