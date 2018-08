Championnats européens – Juventus : Cristiano Ronaldo se dit « désolé » de son fiasco face à Chievo

Lors de la première journée de Serie A, Cristiano Ronaldo est resté muet en dépit du succès 2-3 de la Juventus sur le terrain du Chievo. Ni Paulo Dybala, ni Cristiano Ronaldo, qui faisait ses grands débuts en Serie A, n’ont pu trouver le chemin des filets pour aider la Vieille Dame à asseoir son statut de favori dans cette rencontre.

Sans briller particulièrement, « CR7 » a tout de même accumulé les occasions face à un coriace Chievo. Après deux tirs non cadrés, l’ancien Madrilène a en effet trouvé la cible à trois reprises (48e, 61e, 66e), avant d’être contré in extremis et d’inquiéter encore le gardien véronais sur le premier coup franc jambes écartées de son aventure turinoise.

Même s’il a offert un joli message sur Twitter : « heureux pour la première victoire avec le maillot de la Juventus », nul doute que le quintuple Ballon d’Or et le néo-Juventino était un brin déçu hier. D’une part parce qu’il n’a pas ouvert son compteur dans le championnat italien à cause d’un grand gardien adverse, mais aussi parce qu’il a finalement eu peu d’influence dans le jeu de son équipe bien qu’il fut un peu mieux après l’entrée en jeu de Mandzukic et son replacement sur le côté gauche.

Son entraîneur, Massimiliano Allegri, était satisfait de la performance de l’ancien du Real Madrid. « Cristiano a bien résisté pour ses débuts, il est désolé de ne pas avoir marqué, mais il a bien travaillé avec l’équipe pour être là seulement depuis sept jours. Il a beaucoup tiré, il a bougé entre les lignes, mais pas il n’a pas été servi à plusieurs reprises, vous pouvez voir que c’est un joueur différent, j’ai été frappé par la facilité avec laquelle il s’est intégré dans l’équipe, il était très content de la victoire à la fin, mais il a trouvé un grand Sorrentino devant », a-t-il ainsi avancé, nous a rapporté Footmarcato.

Ce dimanche 19 aout, autour de midi, un Ronaldo détendu et les pouces levés souhaitait à l’ensemble de ses fans un « bon dimanche« . En 2h, cette publication est devenue virale avec notamment plus de trois millions de J’aime, nous a rapporté Eurosport.