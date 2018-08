Championnat espagnole : pourquoi le Barça mise sur Arturo Vidal ?

Une surprise estivale sous la forme d’un milieu de terrain semble sur le point d’éclater au Camp Nou avec l’arrivée imminente d’Arturo Vidal à Barcelone, le Chilien semblant à quelques pas de l’Inter. La signature de Vidal, aussi rapide que cela puisse paraître, profite plutôt de l’opportunité d’intégrer un type de joueur nécessaire dans le système d’Ernesto Valverde. Voici cinq raisons pour lesquelles ils ont choisi l’homme du Bayern Munich.

Profil de Paulinho

La preuve la plus récente qu’un joueur comme Vidal peut travailler dans cette Barcelone est Paulinho qui s’est si bien installé sous Valverde la saison dernière avant d’être vendu contre les souhaits de l’entraîneur cet été. En son absence, l’entraîneur veut combler le vide et Vidal offre des caractéristiques similaires à celles du Brésilien.

Un maillon clé dans la colonne vertébrale

Vidal est un joueur polyvalent qui couvre la distance comme peu d’autres. Ces caractéristiques aideraient à faire ressortir le meilleur chez Ivan Rakitic et Sergio Busquets et leur permettre de se libérer de temps en temps.

Jeu aérien

Une autre facette dans le jeu de Vidal est sa capacité dans l’air. Que ce soit en défense ou en attaque, il est fort avec sa tête et cela apporterait beaucoup au système de Valverde.

Leadership et caractère

Il l’a fait avec le Chili, le Bayer Leverkusen , la Juventus et le Bayern Munich . S’il y a une chose qui définit le milieu de terrain, c’est son caractère et sa capacité à diriger et à omettre une mentalité gagnante. Il commande, corrige et fait sien son espace.

Expérience et impact instantané

Tout comme certaines séances de signature ont le temps de s’installer et de s’acclimater, Vidal devrait être sur la bonne voie et c’est quelque chose qu’il a montré avec chaque geste qu’il a fait. Ses performances dans les plus grands clubs d’Europe montrent qu’il est à la hauteur et qu’il devrait faire le nécessaire.