Centrafrique : trois russes assassinés dans le nord du pays

Dans la nuit du lundi à mardi, trois ressortissants russes ont été retrouvés morts près de la ville centrafricaine de Sibut dans le centre du pays, ont rapporté les médias locaux.

Selon une source religieuse relayée par koaci, ces trois personnes de nationalité russe ont été assassinées alors qu’elles rentraient de Kaga Bandoro (nord) par la route. Des informations indiquent qu’il s’agirait de journalistes russes car ils portaient sur eux des cartes de presse. Les cadavres ont été amenés à la base Minusca en attendant les enquêtes poussées. Leur chauffeur est également porté disparu.

Le site koaci rappel que la Russie est de plus en plus présente en Centrafrique où des formateurs et des soldats ont été déployés en 2018 et des armes livrées. L’un des conseillers de l’actuel président Faustin-Archange Touadéra, est un Russe.