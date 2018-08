Burundi: Nkurunziza félicite Emerson Mnangagwa pour sa réélection à la tête du Zimbabwe

Le président burundais Pierre Nkurunziza a adressé, vendredi, un message de félicitation à son homologue Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, vainqueur de l’élection présidentielle de ce mercredi au Zimbabwe.

« Cher Monsieur le Président Emmerson Mnangagwa, au nom du peuple burundais et en mon nom propre, je voudrais adresser mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence du Zimbabwe », a écrit le président Nkurunziza, sur son compte officiel twitter. « Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonne santé pour la prospérité de votre pays et de l’Afrique », a-t-il ajouté.

Ce message intervient après que la Commission électorale au Zimbabwe (ZEC) a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’Emmerson Mnangagwa, président sortant, a remporté de justesse au premier tour l‘élection présidentielle avec 50,8 % des voix, devant Nelson Chamisa (44,3 %). Des résultats contestés par Nelson Chamisa, leader et candidat de l’opposition qui accuse la ZEC d’avoir publié de faux résultats non vérifiés, selon les médias locaux.

Pour sa part, peu après l’annonce de sa victoire, Emmerson Mnangagwa, 75 ans, avait salué “un nouveau départ” et a appelé à l’unité pour “construire un nouveau Zimbabwe pour tous”. « Même si nous avons été divisés pendant les élections, nous sommes unis dans nos rêves « , a déclaré ce vendredi l’ancien bras droit de Robert Mugabe, selon la presse. Et lors de la tenue de ce scrutin, des médias locaux et étrangers ont décrit un climat tendu où une manifestation d’opposants a d’ailleurs fait au moins six morts suite aux affrontements entre policiers et manifestants.