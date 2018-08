Burkina Faso : le nouveau code électoral continue de créer la controverse

Le nouveau code électoral burkinabé continu à attiser la controverse depuis son adoption lundi dernier par l’assemblé nationale, a rapporté Anadolu.

L’opposition qui a boycotté le vote, estime que le nouveau code véhicule “une forme d’exclusion institutionnelle de certains burkinabè” dans la mesure où il limite les documents d’enrôlement pour les prochaines élections (2020) à la carte nationale d’identité et au passeport, la carte consulaire n’étant plus acceptée. Le gouvernement estime en effet que la carte consulaire attribuée aux burkinabés vivants à l’étranger n’est pas fiable. Joint mercredi par Anadolu, le député de l’opposition, Yaya Zoungrana, a déclaré que « même s’il s’avérait que cette carte n’était pas fiable, la responsabilité n’incombe pas au citoyen qui la détient”. Et de souligner que ce nouveau code “entrave les droits de vote des burkinabè établis à l’étranger ».

Pour le gouvernement, l’adoption de ce nouveau code marque une importante avancée démocratique qui plus est une promesse tenue du président Roch Marc Christian Kaboré. “Pas plus tard qu’hier, on réclamait la participation des burkinabè de l’étranger aux votes. Aujourd’hui que tout est fin prêt, on trouve encore des prétextes pour nous tirer en arrière mais nous n’allons pas se laisser faire. Nous avons été mandaté par le peuple burkinabè et nous travaillerons encore à ce que ce peuple, où qu’il soit puisse participer au scrutin”, avait déclaré Alassane Bala Sakande, Président de l’Assemblée nationale devant les parlementaires lundi.

Conformément au nouveau code, voté lundi à l’unanimité par les députés de la majorité, les burkinabè de la diaspora pourront voter pour la première fois. Sur 45 pays concernés par les scrutins de 2020, seulement 26 connaîtront un vote effectif de cette diaspora selon le gouvernement. Des élections présidentielle et législatives sont prévues en 2020 au Burkina Faso. L’actuel président Roch Marc Christian Kaboré, élu en 2015, a déjà annoncé sa candidature.