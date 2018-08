Bénin – Vie de personnalité: Rosine Soglo décrite en cinq points

La présidente fondatrice du parti de la Renaissance du Bénin est rentrée au bercail après plusieurs mois de soins subis dans l’hexagone. Accueillie dans la liesse populaire par les militants et sympathisants du parti de la Renaissance du Bénin, la formation politique dont elle est la fondatrice, Rosine Soglo bénéficie toujours de l’affection de la majorité des béninois.

Connue pour sa combativité , l’honorable Rosine Soglo a joué un rôle clé dans l’animation de la vie politique du Bénin. Femme leader, femme charismatique, Rosine Soglo est sans doute l’une de ses rares femmes béninoises qui ont inscrit leur nom au palmarès des femmes ayant sorti la tête de l’eau sur le plan politique dans un contexte social où la pesanteur culturelle relègue systématiquement en arrière plan la gent féminine.

C’est donc à juste titre qu’une autre femme charismatique, admiratrice de celle qui est aujourd’hui considérée comme « la maman nationale » a décidé de lui rendre un hommage bien mérité de son vivant pour sortir du carcan habituel des hommages à titre posthume qui prend souvent l’allure d’une hypocrisie politique que celle des sentiments qui viennent du cœur.

En effet, pour Célestine Zanou dont plusieurs circonstances de la vie l’a rapproché de l’honorable Rosine Soglo, cette femme a plusieurs casquettes: (première des premières dames du Bénin, présidente fondatrice de parti politique, présidente fondatrice de l’organisation non gouvernementale dénommée « VIDOLE »), est avant tout une personne imposante de par son caractère et de par son physique.

Rosine Soglo est une femme qui s’impose par son éloquence et son sens de la bonne répartie. Elle sait dire à chacun ce qu’il mérite ou ce qu’il doit entendre.

Sur le plan morale, la présidente fondatrice du parti de la Renaissance du Bénin est une personne très attachée à la justice et aux principes. Ses prises de positions dans les débats politiques notamment à l’assemblée nationale démontre qu’elle n’est pas l’une de ces femmes qui ont leur langue en poche.

« Sur le plan moral : Là, je me hasarde , mais je ne crois pas trop me tromper : Rosine Soglo est une femme de caractère qui ne transige pas sur les principes. C’est le propre des gens de vérité et rempli de justice » affirme Célestine Zanou

Pour Célestine Zanou, la doyenne d’âge de l’Assemblée nationale est une femme de grandes volontés. Une femme de caractère qui a fortement contribué à faire du président Nicéphore Soglo l’homme qu’il est aujourd’hui. Au temps fort de la gouvernance sous le président Soglo (1991 – 1996), l’opposition a souvent accusé la première dame d’avoir trop d’influence sur son mari. Mais derrière un grand homme se cache souvent une grande femme; cette grande femme, l’a sans doute été et continue de l’être.

« Sur le plan psychique : je crois, sans être psychologue que cette grande femme dégage beaucoup de volonté et même de l’audace et c’est ce trait de caractère qui lui a permis de faire son homme. Je ne crois pas que vous auriez eu Nicéphore sans Rosine et ce dernier le lui rend bien. » précise t-elle

Rosine Soglo est une grande humaniste. C’est la convistion de la présidente du mouvement de la dynamique pour un Bénin debout. A l’en croire, l’honorable Rosine Soglo a le sens du partage; c’est ce qui l’aurait d’ailleurs amené à créer « VIDOLE ».

« Vous savez, j’ai coutume de dire que c’est l’engagement civique que nous devions renforcer avant d’envisager celui relatif à la politique. Rosine Soglo est une grande humaniste qui à le sens du partage et VIDOLE en est l’expression tangible. Il ne pouvait en être autrement puisque Rosine Soglo est avant tout une mère et une mère, c’est un être porteur de lumière. » affirme Célestine Zanou

Le terrain sur lequel la première dame s’est la plus révélée, est sans doute le terrain politique. Sur ce terrain, la présidente d’honneur du parti de la Renaissance du Bénin a tout donné pour contribuer au développement de son pays. Femme très engagée, elle a été au devant de toutes les luttes politiques depuis l’événement du régime démocratique au Bénin.