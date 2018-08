Bénin : vers la radiation des enseignants « incompétents »

Le gouvernement de la rupture résolument engagé pour la rédynamisation du système éducatif a entrepris des réformes. En ce qui concerne l’enseignement maternel et primaire, les réformes en cours ne vont pas s’estomper pour le plaisir des contestataires. C’est ce que Salimane Karimou a essayé d’expliquer lors de son passage sur la chaîne de télévision Canal3.

Dans son intervention, le ministre de l’enseignement maternel et primaire a abordé l’évaluation diagnostic des enseignants qui constitue actuellement la pomme de discorde dans le sous-secteur. A cet effet, Salimane Karimou a réaffirmé l’engagement du gouvernement à aller au bout de cette réforme. Mieux, les enseignants qui au bout de ladite réforme vont continuer à exposer des tares risquent d’être éjecté du système.

Mais au vue des contestations enregistrées lors de la reprise de cette évaluation, le ministère a trouvé d’autres alternatives pour parvenir à ses fins. A en croire le ministre, les contestataires qui ont boycotté la reprise de l’évaluation ont intérêt à rejoindre les 20% qui se sont faits évaluer. « S’ils veulent continuer a être enseignants dans nos écoles maternelles et primaires, ils doivent accepter d’être formé dans le plan qui est prévu », a-t- martelé.

Cette fois-ci, il ne sera plus question de réorganiser l’évaluation diagnostic. Par contre, tous les enseignants seront invités à prendre part aux formations mises en place. Et c’est au cours de ces journées de formations qu’ils seront soumis à des évaluations formatives et sommatives. « Si au terme de tous ça, on découvre toujours qu’il y a des gens, malgré les formations, ils continuent d’être mauvais pour le système éducatif… qu’on ne nous demande pas de les maintenir », a-t-il déclaré.