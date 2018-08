Bénin: un atelier sur un projet de loi sur la protection des personnes handicapées

Il se déroule depuis la matinée de ce mardi 07 août 2018 à l’Infosec à Cotonou, l’atelier de validation des avant-projets de décrets d’application de la loi N°2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées.

Il s’agira d’apprécier le contenu des avant-projets de décret et apporter des contributions et amendements en vue de garantir la prise en compte des désidératas et des attentes des personnes handicapées. Dans son mot introductif, Maïmouma Baboni, Directrice générale de la famille et des affaires sociales, a remercié les partenaires et les participants pour leur présence effective. Le chef département gouvernance, Bouraïma Yankpé représentant le Représentant résident du Pnud a réitéré l’engagement du Système des Nations-Unies à accompagner le Bénin dans divers domaines. Procédant à l’ouverture des travaux, Mireille Victoire Capo, Directrice adjointe de cabinet, représentant le ministre des affaires sociales et de la microfinance, Bintou Taro, a laissé entendre que la prise d’une loi spécifique en faveur des personnes handicapées, promulguée le 29 septembre 2017, s’inscrit dans la logique de renforcer les actions de protection et de promotion des personnes vivant avec un handicap.

L’objectif poursuivi par le gouvernement à travers cette loi est de créer un environnement légal et social qui protège les personnes handicapées, faciliter leur accès aux services sociaux de base, promouvoir leur insertion sociale et professionnelle, assurer la promotion des personnes handicapées dans le domaine de la culture et des sports, a-t-elle ajouté.

Notons que les travaux vont prendre fin ce mercredi 08 août 2018.