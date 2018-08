Bénin – supposé ralliement de Rosine Soglo au camp Talon : les clarifications de la RB

Le parti « La Renaissance du Bénin » a, dans un communiqué rendu public samedi 18 août 2018, démenti un supposé ralliement de la Présidente-Fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Vieyra Soglo au pouvoir en place.

Depuis quelques heures, une folle rumeur enfle et fait état d’une supposée allégeance de la Présidente-Fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Soglo au pouvoir en place. Selon le communiqué de la Renaissance du Bénin signé par Joël Godonou, les auteurs-fabricants de cette incongrue facétie ont construit une imaginaire conférence de presse prétendument tenue au siège du parti, à Kouhounou, et décrit avec force détails les circonstances fictives de la fameuse déclaration d’allégeance.

« La Renaissance du Bénin, l’unique, la seule, la vraie, l’authentique, porte un démenti ferme et formel contre cette intoxication tendant à troubler l’esprit des militants et à semer la confusion en leur sein, au sein de nos sympathisants, et à l’égard de nos partenaires politiques » peut – on lire dans le communiqué.

A travers son communiqué, la Renaissance du Bénin et son Président, Léhady Vinagnon SOGLO, condamnent ces manœuvres de basses mœurs et rassurent la population, les militants, sympathisants ainsi que l’opinion publique nationale et internationale de leur maintien inconditionnel dans le combat pour le bien-être de leurs compatriotes et de leur engagement renouvelé à lutter de toutes leurs forces pour la défense des acquis démocratiques issus de la mémorable Conférence nationale des Forces Vives de la Nation.

C’est pourquoi, par la même occasion, les responsables des structures à la base et les militants sont priés de se « rasséréner et de se tenir en état de mobilisation permanente, pour le triomphe du parti, la Renaissance du Bénin, la seule, l’unique, la vraie et l’authentique ».