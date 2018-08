Bénin: Soumanou Toléba fait son entrée dans la mouvance présidentielle

Un militant vient de claquer la porte de l’opposition et cogne à la porte de la mouvance présidentielle. Le professeur Soumanou Toléba ancien collaborateur du président Thomas Boni Yayi annonce son intégration dans le régime de la rupture.

Après deux ans le silence observé à la suite du départ du pouvoir de son ex mentor, le président Boni Yayi, Soumanou Toléba vient d’opérer son choix. A l’en croire; accompagner l’actuel chef de l’Etat dans la réalisation de ses nobles projets de développement; c’est le choix de « raison » que vient de faire l’ancien directeur général de la société béninoise de manutention portuaire (SOBEMAP).

Pour le vice doyen des facultés des sciences agronomiques de l’université d’Aboemy Calavi, le choix du soutien du programme d’action du régime du « Nouveau Départ » est un choix de raison, un choix de l’avenir. Le mode de gouvernance de l’actuel locataire de la Marina aurait dicté ce choix.

Pour le professeur Soumanou Toléba, la démarche du gouvernement du président Patrice Talon est assez méthodique et scientifique et de ce fait est porteuse de l’avenir pour les filles et fils de ce pays.

Cadre de la Donga, Soumanou Toléba entend mouiller les maillots au côté du Maire Charles Toko et du ministre du plan, Abdoulaye Bio Tchané pour faire de ce département un bastion imprenable pour le régime du « Nouveau Départ ».

L’homme avait nourri au terme du mandat de son ex leader des ambitions présidentielles. Bon nombre de mouvement de jeunes se sont crées dans le but de porter sa candidature. Sollicité de part et d’autres par certain jeunes, il mis sur pieds un mouvement politique dénommé « Association pour l’émergence du Bénin et de l’Afrique ». Une ambition qu’il a dû ranger compte tenu du contexte politique qui a prévalu en 2016.