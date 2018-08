Bénin-revue du PTA du ministère des affaires sociales : Bilan à mi-parcours et identification des goulots d’étranglement  

A l’Infosec de Cotonou, ce jeudi 02 août 2018, se déroule l’atelier sur la revue du Plan de Travail Annuel du ministère des affaires sociales et de la microfinance et s’étendra jusqu’au 30 juin 2018.

Il s’agira à cette occasion pour les acteurs d’évaluer les avancées réalisées dans les différentes structures, d’identifier les facteurs limitant les ambitions exprimées dans le PTA et de faire les restructurations pour garantir les meilleures performances à la fin de l’année 2018.

Dans son mot de bienvenue, Thierry Adoko Directeur de la programmation et de la prospective a remercié les participants pour avoir effectué le déplacement et les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant. Procédant à l’ouverture des travaux, Mireille Victoire Capo, Directrice adjointe de cabinet, représentant le ministre Bintou Taro, a laissé entendre que les performances enregistrées à la fin du premier semestre 2018 ne sont pas très reluisantes. Le taux d’exécution financière du PTA au 30 juin 2018 est évalué à 31,64% (base engagement) et 20,14% (base ordonnancement) pour un niveau d’exécution physique de 29,1%. Les travaux du présent atelier, ajoute-elle, vont porter sur les tâches programmées au sein du ministère, les niveaux d’exécution physique et financière à la date du 30 juin 2018, les difficultés rencontrées et les dispositions à prendre pour les corriger.

Cet atelier aboutira à la définition de stratégies nouvelles en vue de corriger les écarts enregistrés dans les prévisions au cours du 1er semestre de l’année 2018.