Bénin – reprise du procès Dangnivo : l’identité du corps découvert à Womey en débat

L’affaire Dangnivo est de retour depuis la matinée de ce mardi 21 août 2018 sur la table des juges. Ce dossier fait partie des 32 inscrits au rôle pour le compte de la session supplémentaire de la Cour d’assises de Cotonou.

Pour ce début d’audience, deux mis en cause sont à la barre. Il s’agit du principal présumé coupable, le sieur Codjo Alofa et son présumé complice Donatien Amoussou. Le premier aspect du dossier abordé par la défense est la prise de connaissance des résultats des analyses faites dans le but de vérifier l’identité du corps sans vie retrouvé au domicile du présumé principal coupable.

A cette préoccupation de la défense portée par Me Zinflou, l’avocat général a répondu que les prélèvements et l’analyses ont été faites conformément aux recommandations de la dernière session de la Cour d’assises. Me Zinflou a donc demandé que les résultats soient rendus public avant la poursuite du débat. A l’en croire, c’est un préalable important pour la suite du travail de la défense.

Après une suspension de quelques minutes, l’audience a repris avec présentation des résultats. Il s’agit d’un document en trois exemplaires dont une copie a été remise à la défense. La partie civile a également demandé à avoir copie, mais devra s’adresser à la greffe selon les propos de l’avocat général. La séance a été donc suspendue pour la multiplication du document.