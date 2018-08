Bénin – rejet de l’option référendaire par Talon: la minorité démystifie les raisons évoquées

La décision du Chef de l’Etat de renoncer au référendum n’a pas laissé indifférente la minorité parlementaire. Nourénou Atchadé, député membre de la minorité et porte-parole des FCBE est intervenu ce matin sur la question sur Radio Fraternité Fm de Parakou où il invite le bloc majoritaire à prendre ses responsabilités.

La minorité parlementaire n’est pas étonnée de la décision prise par le Chef de l’Etat, Patrice Talon de renoncer à l’option référendaire devant déboucher sur la révision de la Constitution. Pour le Porte-parole des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), le référendum n’était même pas possible en l’état actuel des dispositions réglementaires et légales qui l’encadrent. «Au niveau de la minorité, nous avons toujours tiré la sonnette d’alarme pour dire qu’en l’état actuel de nos lois, nous ne pouvons pas aller de sitôt au référendum. Par contre, c’est le BMP qui estime qu’il faut fouler les lois de la République. Ils ont même introduit une disposition pour réviser la loi référendaire», a rappelé l’honorable Nourénou Atchadé.

Et de poursuivre «Ce que le Chef de l’Etat a dit dans son discours ne nous a pas étonnés. C’est le respect de nos lois. Nous l’avons accueillis favorablement…». Selon lui, les raisons évoquées par le Chef de l’Etat ne sont pas réellement fondées quand on sait que les quatre points inscrits au chapitre des amendements à la Constitution visent à faire des économies à l’Etat. «Au niveau de la minorité, on estime que si c’est vrai que les 4 dispositions introduites pouvaient nous aider à faire des économies par exemple le coupable des élections et la création des cours des comptes …, toutes ces économies mis ensemble, je crois que le montant qu’il faut pour aller aux élections ne devrait pas tant préoccuper le Chef de l’Etat. Si tel est que le coupable devait nous faire bénéficier des ressources, il fallait aller au référendum, obtenir la modification, coupler les élections et faire des économies pour le pays.», a-t-il laissé entendre.

Car, à l’en croire, le Chef de l’Etat, aurait pu s’arrêter au respect de textes pour justifier sa décision. L’autre raison qui pourrait justifier cette décision, c’est la situation sociopolitique très tendue actuelle dans le pays. Aux dires de l’honorable, la tension latente dans le pays ne favorise pas l’option de référendum pour le camp du Chef de l’Etat.

L’appel de Nourénou Atchadé au BMP

Profitant de l’occasion, le député de la minorité parlementaire n’a pas manqué de lancer un appel à ses collègues du Bloc de la majorité parlementaire. «Ceux qui voulaient prendre leurs responsabilités si le Chef de l’Etat ne convoquait pas le corps électoral, qu’ils commencent par en apprendre et qu’on avise», a martelé Nourénou qui pense que c’est l’agitation qui tue la politique au Bénin. S’agissant des 58 ans de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le Porte-parole des FCBE estime que le Bénin est une mauvaise pente depuis le 06 avril 2016.