Bénin: Reckya Madougou révèle les dessous du retour d’exil de Patrice Talon

C’est à la faveur d’un atelier national sur l’engagement des femmes en politique, tenu ce Jeudi 02 Août 2018 au centre de documentation et d’informations juridiques à Cotonou que le leader du mouvement « Touche pas à ma constitution » a rompu le silence pour faire des confidences sur le rôle qu’elle a joué pour rendre possible, le retour au bercail de l’homme d’affaire Patrice Talon contraint à l’exil par son ex-ami, l’ancien président Thomas Boni Yayi.

Selon les confidences de Reckya Madougou, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, il a fallu son implication personnelle sous la pression de Faure Eyadema du Togo et du président ivoirien Alassane Ouatarra pour qu’il soit possible à l’actuel chef de l’Etat du Bénin de revenir sur la terre de ses aïeux le jeudi 08 Octobre 2015 après trois ans d’exil. Des négociations de hauts niveaux et des prises de risques incalculées. Telles sont les sacrifices que l’ancien ministre de la justice sous le président Thomas Boni Yayi a dû consentir pour permettre au président Talon d’être candidat au Bénin pour le compte de l’élection présidentielle de 2016.

A en croire l’ancien ministre de la microfinance, Reckya Madagou, l’initiative du retour au Bénin de l’homme d’affaire Patrice Talon a été prise et conduite par les président Faure Eyadema du Togo et Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire qui étaient des facilitateurs pour cette entreprise. Mais pour vaincre la résistance du président Thomas Boni Yayi, il fallait un intermédiaire en qui il faisait confiance. C’est là qu’elle est entrée en jeu sur la sollicitation des deux chefs d’Etats.

C’est comme ça qu’elle fut contraint nuitamment dans une période sensible où l’orage tonnait, à prendre l’avion pour la navette entre les deux chefs d’Etats facilitateur de la réconciliation. Elle a quitté « Bia » situé au nord du Togo où séjournaient Patrice Talon et son épouse pour se rendre en Côte d’Ivoire pour les besoins de la cause. Risquant même sa vie dans cette tractation: Son avion a failli faire un crash à cause de l’intempérie dûe au mauvais temps. « … j’ai fait le tour. L’avion a failli crasher ce jour là. J’ai laissé mes enfants pour le faire en pleine nuit », confie t-elle.

Intempérie mais également résistance humaine n’ont pas rendu cette mission facile parce qu’au début, le président Thomas Boni Yayi ne voulait rien entendre. Il avait même cesser de prendre l’appel de ses homologues ivoirien et togolais. Il lui a fallu prendre par Rachelle Yayi, la fille du président Yayi Boni pour lui demander de l’aider à sortir d’affaire car elle était sous une très forte pression. C’est grâce à Rachelle qu’elle a pu finalement converser avec son ex patron qui l’a autorisé à venir le voir.

« …J’ai ensuite quitté le nord du Togo. J’ai pris l’avion ce jour là. Je suis allée voir le président Ouattara. Je lui ai rendu compte… » a laissé entendre l’actuelle conseillère du président togolais.

La suite de l’histoire, vous le deviner aisément. L’homme d’affaire Patrice Talon a foulé à nouveau la terre de ses aïeux le Jeudi 08 Octobre 2015. Il a pu déposer sa candidature pour le compte de l’élection présidentielle de Mars 2016 avant que le peuple béninois à 65% ne lui confie la destinée du pays pour un mandat de 5 ans.