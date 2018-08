Bénin – projet asphatage: Isidore Gnonlonfoun appelle à la libération des emprises (vidéo)

Le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun a dans un communiqué rendu public jeudi 16 août 2018, appelé ses populations à la libération des espaces dédiés au projet asphaltage.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d’action du gouvernement, divers projets d’aménagement sont prévus pour être exécutés à Cotonou à compter du mois d’août 2018. Il s’agit du projet d’asphaltage des rues primaires, secondaires et tertiaires du projet de construction et de modernisation des marchés secondaires, du projet d’assainissement fluvial et du projet d’aménagement et du contournement nord de la ville de Cotonou.

Pour faciliter les travail aux différentes entreprises commises à ce projet, Isidore Gnonlonfoun a invité les riverains à procéder à la libération volontaire de toutes les emprises conformément aux sommations à elle adressées par les services techniques de la mairie.

« A cet effet, je demande à toutes les populations riveraines desdits projets de faire preuve de citoyenneté et de patriotisme pour faciliter aux différentes entreprises commises à ces projets, la mise en oeuvre des actions préparatoires à une exécution efficiente de leurs activités ». a t-il insisté.

Par la même occasion, le maire Isidore Gnonlonfoun a mis en garde les riverains en cas de non respect de ses prescriptions : « en cas de non observance des présentes prescriptions, les contrevenants subiront la rigueur de la loi ».