Benin – Projet asphaltage: la remise de sites commence ce jour

Le projet asphaltage, l’un des projets phares du gouvernement du « Nouveau Départ » entre dans sa phase active à compter de ce jour Jeudi 02 Août 2018. En effet, conformément au chronogramme retenu, les différents sites choisis pour être asphaltés seront remis officiellement par les autorités communales et municipales aux entreprises adjudicataires.

Cette remise officielle des sites à asphalter amorce le démarrage d’un projet cher au gouvernement et qui va donner un nouveau visage aux différentes communes bénéficiaires. En effet, le projet asphaltage vise à assainir le cadre de vie à travers le bitumage et le pavage des rues, la construction d’ouvrages d’assainissement et l’aménagement urbain. Au titre des communes retenues pour la premières phase, il est à retenir les communes de Cotonou, de Porto Novo, d’Abomey Calavi, de Lokossa, de Bohicon, de Parakou, de Sèmè-Kpodji et de Natitingou.

Les travaux d’asphaltage sont prévus sur 191 km de voies qui seront construites et aménagées sur un total de 660 km. 900 milliards de francs Cfa ! C’est la somme à mobiliser par le gouvernement pour la réalisation du projet « asphaltage » qui prend en compte les 09 villes précédemment citées.