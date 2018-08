Bénin – PRD : les raisons de la démission des 31 conseillers dans la 6ème circonscription

L’émission « Cartes sur table » de la radio Océan Fm a reçu pour le compte de ce dimanche 05 août 2018 Sébastien Dohou. Il est le meneur de la fronde qui a occasionné la démission de 31 conseillers du Parti pour le Renouveau Démocratique (PRD) dans la 6ème circonscription électorale. Son intervention a permis de comprendre les raisons qui ont motivé cette démission collective.

Pour Sébastien Dohou, la crise au sein du PRD dans la 6ème circonscription résulte d’une frustration cumulée depuis plusieurs mois. A l’en croire, deux raisons fondamentales justifient l’attitude des 31 conseillers dont il fait partie. La première concerne l’option d’isolement faite par le Parti du Renouveau Démocratique à l’heure ou tous les partis, quelque soit leur « taille » vont vers les grands regroupements.

En effet, les démissionnaires estiment que le choix du PRD de faire cavalier seul en conservant sa dénomination malgré les réformes en cours est à craindre. « Si on a pu se faire une place dans ce milieu, c’est parce que les grandes formations de la 6è circonscription n’étaient pas unies. Voilà qu’aujourd’hui, ces forces politiques se mettent ensemble pendant que nous, on sera seul. Il faut le reconnaître : on va disparaître », a déclaré Sébastien Dohou.

Selon l’invité de Hospice Houénou de Dravo, l’autre raison qui justifie cette démission collective est le manque d’informations. Un défaut de communication qu’ils ont à maintes fois soulevé sans amélioration. « Nous attendions que notre formation politique puisse nous informer régulièrement de sa position au sein de la mouvance présidentielle, mais je puis vous dire que jusqu’aujourd’hui, tout ce que nous savons c’est par la rumeur et ce que la presse nous permet de savoir. Tous les militants ont droit à l’information. Si on ne veut pas nous associer, on peut tout au moins nous donner l’information, ce qu’ils ne font pas », a-t-il déclaré.

Mais au delà des griefs qu’ils portent contre leur désormais ex parti politique, les démissionnaires reconnaissent quelques points honorables dans le fonctionnement du PRD. Pour Sébastien Dohou le PRD est un parti bien structuré avec un fonctionnement appréciable. Mais les choix du parti dans certaines circonstances posent problème. Dans le cas échéant, il trouve que l’option choisie est suicidaire pour eux autres qui sont dans la 6ème circonscription. « Peut-être que ce choix est très bon pour les membres PRD de Sèmè-Podji, de Porto-Novo, ou encore de la vallée de l’Ouémé. Mais pour nous, c’est totalement suicidaire », a-t-il martelé.

Pour rappel, Sébastien Dohou et ses compagnons n’ont pas quitté la barque PRD pour sauter dans le vide. Comme si tout était planifié, la démission a été aussitôt suivie de la création d’un nouveau mouvement politique. Il s’agit du Congrès des Démocrates Unis (CDU) qui n’a pas attendu longtemps pour rejoindre l’AND du ministre Barnabé Dassigli.