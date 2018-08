Bénin – Port de Cotonou : Joris Thys en visite de terrain sur le corridor Cotonou-Porga

Le nouveau directeur du Port Autonome de Cotonou (DG/PAC), Joris Thys a effectué ce samedi 18 août 2018, une descente sur le terrain pour constater le fonctionnement du corridor Cotonou-Porga. Appuyé par Gustave Zagré, représentant du Conseil Burkinabé des chargeurs , il est allé s’enquérir des difficultés auxquelles sont confrontés, les différents acteurs au niveau de la frontière Bénin-Burkina Faso.

L’application du règlement 14 de l’UEMOA (relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises, dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine), l’utilisation du parc gros porteurs de Porga et l’harmonisation des actions entre le Port, la douane et la société Bénin Control constituent les difficultés majeures des transporteurs sur le corridor.

Face à ces problèmes qui mettent à mal le bon fonctionnement des activités sur le corridor, le directeur général du Port Autonome de Cotonou a donné l’assurance de l’installation d’un dialogue entre les différentes parties pour une résolution rapide des difficultés. Une annonce qui a soulagé quelque peu les transporteurs et les autres acteurs du trafic.

Pour rappel, Joris Thys a pris en main la gestion du Port Autonome de Cotonou depuis le 30 juillet 2018 suite au départ de Christian De Block. L’intervention de ces derniers s’inscrit dans le cadre de la mise en application des conditions définies dans le contrat de la gestion par délégation du Poumon de l’économie béninoise par le Port belge d’Anvers.