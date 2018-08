Bénin – Matéri : le voyage du maire sur le Togo empêché par le conseil communal

La 3ème session extraordinaire du conseil communal de Matéri s’est tenue le mardi 14 août 2018. Au nombre des sujets abordés, se trouve le voyage du Maire Sorikoua Sambieni sur le Togo. Le patron de l’administration communale devrait s’y rendre pour prendre part à un atelier sur le programme PREDIP de l’Union Européenne. Mais à sa grande surprise, ses pairs ont opposé un non catégorique à ce voyage.

C’est par un vote que les conseillers communaux ont donné leurs avis sur le voyage du Maire. Ainsi, sur les 17 présents, six (6) ont donné un avis favorable, par contre sept (7) s’y sont opposé et 4 ne sont ni pour ni contre. Au décompte final, il est retenu que le conseil communal n’a pas autorisé le voyage du Maire pour participer à cet atelier axé sur le « Cadrage méthodologique et budgétaire du Projet d’Appui à la Mobilité du Bétail pour un meilleur Accès aux Ressources et aux Marchés en Afrique de l’Ouest ».

Malgré les explications du Maire sur les retombées de ce voyage pour le développement de la commune, il n’est pas parvenu à convaincre ses collaborateurs. Selon une source de l’administration communale, la comptabilité de la Mairie n’engage par de ressources dans ce voyage. A l’en croire, il ne s’agit donc pas d’un voyage qui fera dépenser la Mairie. Du coup l’on se pose des questions sur les réelles motivations des conseillers qui ont voté « NON ».

Pour rappel, cet atelier est prévu pour se tenir du 17 au 23 septembre 2018 à Dapaong dans le nord Togo. Il s’agit d’un programme dont sont bénéficiaires les partenaires du Consortium AFL.