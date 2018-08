Bénin : levée de boucliers contre la nouvelle mouture du code électoral

Passera ? Passera pas ? La nouvelle mouture du code électoral adopté en commission mardi 07 août suscite un tollé au sein de l’opinion nationale. En attendant la séance plénière de l’Assemblée nationale qui devra décider du sort de cette proposition de loi, d’aucuns y voient d’ores et déjà une volonté manifeste d’une frange de députés, d’écarter les opposants de la course électorale.

Les dispositions du nouveau code électoral sont sans équivoques et provoquent l’indignation des politiques. 250 millions sont exigés pour être candidat à l’élection présidentielle au lieu de 15 millions en 2016. Et chaque liste aux élections législatives devra débourser 200 millions. Une disposition qui élimine d’emblée les petites formations politiques et les candidatures fantaisistes. Ce qui révolte encore certaines personnes, c’est la perte du statut d’ancien président de la République lorsque celui-ci est candidat à l’élection législative.

Selon Nourou Dine Saka Saley, « faire perdre à un ancien Président de la République son statut, parce que candidat, et même pas parce qu’élu, n’est pas assez sexy. Il faut étendre cela à tout ancien Président d’institution dès qu’il est candidat ». Pour lui, « s’opposer avec force et détermination à ce diktat de la majorité parlementaire devient un impératif de salubrité publique pour la postérité ». Allant quasiment dans le même sens, Irenée Agossa, président du parti le Nationaliste, estime que les forces de l’argent entrent en phase de délire et de perdition au parlement. ‘’200 millions, 250 millions pour une liste et pour être Président de la République, quitus fiscal, perte de titre d’ancien président… alors pour éviter la révolte ou encore l’insurrection, la seule possibilité qui s’offre à nous, c’est de RÉSISTER’’.

Invité sur Canal 3 Bénin, ce jeudi 09 août, pour apporter plus d’éclairements sur les innovations contenues dans cette nouvelle monture, le député Orden Alladatin, rapporteur de la commission des lois, a laissé entendre que l’initiative vise le regroupement des forces politiques. ‘’Il faut pouvoir contenir la flopée de candidatures fantaisistes qu’on a toujours connues par le passé. Il faut qu’on ait des partis forts et non des individus et des hommes forts’’.

Pour l’heure, les regards sont tournés vers la plénière qui, donnera un avis favorable ou défavorable à cette proposition de loi.