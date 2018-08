Bénin : les moments forts de la 12ème édition des « Universi’arts » (vidéo)

Du 23 au 28 juillet 2018, l’Union Culturelle Artiste des étudiants (UCAE) a organisé la 12ème édition des rencontres internationales de théâtre étudiant «Universi’arts 2018». Cet événement qui promeut les arts et la culture béninoise en milieu estudiantin a connu pour le compte de cette année, la participation de plusieurs pays étrangers.

La communauté universitaire a célébré du 23 au 28 juillet 2018 l’édition 2018 des rencontres internationales de théâtre étudiant «Universi’arts 2018». Plusieurs activités entrent dans le cadre de cette activité organisée par l’Union culturelle et artistique des étudiants (Ucae).

Dans sa prise de parole, le Directeur de l’UCAE, Bienvenu Azonhin a exprimé sa satisfaction pour cette 12ème édition des universi’arts. « C’est en effet, une satisfaction toute particulière pour moi, que bien qu’accusant un peu de retard, nous en sommes ici en grand nombre pour la continuité de l’unité dans le monde artistique »

Seule autorité présente à cette rencontre culturelle, Erick-Hector Hounkpè, Directeur du Festival International de théâtre du Bénin (Fitheb) a félicité toute l’équipe de l’UCAE pour l’effectivité de l’activité malgré les difficultés rencontrées. « Louez votre courage, 12ème édition, ça veut dire, 12 moments difficilement passés pour offrir la joie, je sais, nous passons un moment difficile ». Selon lui, presque tous les événements culturels manquent de financement, et c’est un temps qui passera afin que les acteurs culturels atteignent une autre rive. « Vous êtes des pionniers, les pionniers ne jouissent pas forcément de ce qu’ils ont semé. Il faut l’entendre ainsi et espérer que les générations que vous préparez à venir, jouirons davantage des fruits de vos efforts. Et parce qu’ils le feront, ils penseront à vous » a t-il évoqué. Aussi est il revenu sur la questions de manque de financement en invitant les étudiants de l’UCAE à s’organiser pour préparer financièrement leur relève. Pour lui, les événements culturelles risquent d’être laissés sans financement, mais l’auto financement reste un financement de dignité et il faut commencer par explorer cette voie.

« Pour la 12eme édition, les artistes de l’UCAE, les étudiants de l’université d’Abomey Calavi se retrouve pratiquement seuls, si ce n’est pas le Directeur de Fitheb qui est là ici ce soir, on va dire que l’UCAE est orphelin des autorités » a déploré Gérard Dassiga, ancien Directeur de l’UCAE.

Organisée par l’Union culturelle et artistique des étudiants (Ucae), les rencontres internationales de théâtre étudiant a connu pour le compte de cette année, la participation de plusieurs pays étrangers que sont : La France, l’Allemagne, le Togo, la Côte-d’Ivoire, et le Mali. Au menu des activités, des spectacles de théâtre, de danse modernes et traditionnelles, de l’humour, des interprétations de chansons urbaines, des défilés de mode, de la chorégraphie pour ne citer que celles là.