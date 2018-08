Bénin : les mises en garde du maire Isidore Gnonlonfoun aux vulcanisateurs de Cotonou (vidéo)

Dans un communiqué adressé à la population de la ville de Cotonou jeudi 16 août 2018, le maire Isidore Gnonlonfoun met en garde les vulcanisateurs et autres marchands qui, dans l’exercice de leurs activités respectives, font preuve d’incivisme.

Les vulcanisateurs et certains vendeurs de pneus dans l’exercice de leurs activités prennent d’assaut les trottoirs, les terres pleins centraux, les espaces verts, les rues et les ruelles de la ville de Cotonou pour y exposer leurs marchandises ou des pneus hors d’usage visant à orienter leur client. Selon le maire Isidore Gnonlonfoun, cet état de chose porte atteinte à l’esthétique de la ville et provoque de graves nuisances aux usagers de la route et aux populations.

C’est pourquoi, la première autorité communale de la ville de Cotonou met en garde les protagonistes et appelle au sens civique des vulcanisateurs, des vendeurs de pneus et de tout autre marchandise qui exercent sur le territoire de la ville aux fin de mettre un terme à cette pratique. A en croire son communiqué, tous ceux qui ne s’exécuteront pas, subiront les rigueurs de la loi et seront tenus responsables des déconvenues qui en découleraient.