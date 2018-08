Bénin : les mises en garde du député Wallis Zoumarou à la jeunesse ABT

La jeunesse de l’Alliance pour un Bénin Triomphant (ABT) a tenu sa convention nationale le samedi 11 août 2018. Au cours de cette rencontre qui a réuni les ténors de cette formation politique, les jeunes militant à travers leur bureau national ont été mis en garde contre des éventuels agissements qui pourraient fragiliser l’Alliance.

Au nombre des personnalités politiques présentes à cette rencontre se trouve le député Wallis Zoumarou. Dans son intervention relayée par le quotidien La Nation, il s’est dans un premier temps réjouit de la notoriété gagnée par l’alliance ABT au détour des combats politique qu’elle ne cesse de gagner depuis sa création. A en croire le député, tout ceci est le fruit d’un travail acharné et de sacrifices. « Personnellement, j’en tire une grande fierté. Nous avons cru à l’Alliance et nous nous sommes battus contre vents et marées, pour être là où nous sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Ainsi, il invite la jeunesse a s’inscrire dans la même logique que leurs aînés, afin que l’Alliance continue de s’imposer sur la scène politique nationale. Dans le cas contraire, il appelle à une désillusion des jeunes qui pensent juste profiter de l’alliance ABT pour se faire un nom. « Les jeunes qui sont venus et qui pensent qu’ils vont profiter de notre Alliance pour grimper, se trompent », a-t-il averti

Pour Wallis Zoumarou, cette convention nationale tient lieu d’une revue de troupe en prélude à des combats plus grands. Selon lui, pour les défis qui s’annoncent, l’alliance ABT a besoin de s’appuyer sur des jeunes prêts à se battre aux côtés des aînés et non de ceux qui cherchent à les remplacer. « Nous voulons d’une jeunesse patriote qui va se battre aux côtés des anciens et non celle qui va chercher à prendre leurs places. C’est par son mérite qu’elle se fera une place et non en décidant de bouter les vieux dehors », a-t-il martelé. C’est pourquoi il les invite à ne jamais oublier que c’est à l’ancienne corde qu’il faut tisser la nouvelle.

Il faut rappeler que cette convention nationale a servi de cadre au renouvellement des membres du bureau national de la jeunesse ABT. Installé par le ministre Bio Tchané, ce bureau sera dirigé au cours de son mandat par Mahmood Mouhamed Guerguisse.