Bénin : le parti « la Renaissance du Bénin » secoué par un site satirique

La Renaissance du Bénin (RB) dirigée par Léhady Soglo est au cœur d’une grosse polémique depuis quelques jours. Un site satirique s’est amusé à tirer les nerfs de « mémé » qui sort fraîchement de l’hôpital. Face à cet affront, la réplique des « Houézèhouè » a été prompte et à la hauteur de la provocation.

En effet, dans un article publié sur Kpakpatonews.info qui, comme on peut clairement le constater est un site spécialisé dans les « infaux et des infos satiriques bien épicées », on peut clairement lire que « Rosine Soglo change de robe et marche avec Patrice Talon ». La déclaration de soutien au Chef de l’Etat par la doyenne d’âge du Parlement, membre fondateur du parti RB a été faite au cours d’une conférence de presse selon le rédacteur dudit article.

Après un petit recul, on se rend compte qu’il s’agit sans nul doute d’une histoire ironique, satirique montée par un rédacteur dont le sens artistique est illustratif à travers les mots et expressions utilisés. Il n’en pouvait pas être autrement lorsqu’on sait que cela constitue la ligne éditoriale des sites satiriques. Mais, s’en était déjà trop pour troubler la tranquillité politique de la famille Soglo connue pour sa farouche opposition au régime en place.

Cette histoire n’a pas été du goût de la RB (aile Léhady Soglo). En témoigne le communiqué de clarifications sorti dans l’après midi de ce samedi 19 août 2018, soit 24 heures après la publication de l’article. Les mots, expressions et le ton dont a fait usage le signataire du communiqué démontre combien l’histoire a secoué le parti. Mieux, la rage libérée est évocatrice de la colère suscitée par Kpakpatonews.info dans le rang de la RB originale, l’unique et l’authentique.

« Les auteurs-fabricants de cette incongrue facétie ont construit une imaginaire conférence de presse prétendument tenue au siège du parti, à Kouhounou, et décrit avec force détails les circonstances fictives de la fameuse déclaration d’allégeance. » peut – on lire dans le communiqué.

Ainsi, la RB dirigée par Léhady Soglo s’est vue obliger de sortir de son silence pour se justifier et rassurer aussi bien ses militants que ses alliés politiques. En fait, laisser perdurer dans la tête des populations que l’histoire de Kpakpatonews.info est réelle serait une erreur fatale pour le parti.

La période pré-électorale qui s’annonce n’est pas propice pour laisser les militants croire à de telles histoires. C’est surement pourquoi la réplique du parti n’a pas tardé. Il va de sa crédibilité, surtout quand on sait qu’il a tourné dos au Président de la République depuis un bon moment.