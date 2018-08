Bénin: le ministre Salimane Karimou lance son mouvement politique, le FUND Irédé

L’échiquier politique national vient d’enregistrer un nouveau-né. Le mouvement Forces unies pour le nouveau départ (FUND Irédé) est porté sur les fonts baptismaux ce samedi 04 août 2018 à Sakété. Ce creuset politique dont l’initiateur est Salimane Karimou, ministre des enseignements maternel et primaire vient en renfort aux formations politiques soutenant les actions du chef de l’Etat.

Encore une autre formation dans l’arène politique. Après la naissance samedi 28 juillet 2018 du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN) de Jacques Ayadji, Directeur général des infrastructures, Salimane Karimou s’invite dans la danse. Le ministre des enseignements maternel et primaire se lance dans la bataille politique en portant le mouvement Forces unies pour le nouveau départ (FUND Irédé) sur les fonts baptismaux. Une formation qui évidemment s’aligne derrière le chef de l’Etat à l’image de bien d’autres.

Toute chose qui donne l’impression que tout le monde veut animer la vie politique, même les personnalités quasi-inconnues au bataillon. Et cela frise la pagaille. Selon nos sources, plusieurs partis et formations politiques sont en gestation et verront le jour très prochainement. Pendant qu’on parle de la réforme du système partisan qui devrait contraindre à aller vers les grands regroupements, les creusets politiques poussent ici et là comme des champignons.

D’ailleurs, la loi n°2018-23 portant charte des partis politiques en République du Bénin adoptée, jeudi 26 juin 2018, par l’Assemblée nationale met un terme au pléthore de partis politiques ou micros partis. C’est dire donc que le mouvement du ministre Salimane Karimou est contraint d’adhérer à l’un des trois blocs soutenant les actions de Patrice Talon.