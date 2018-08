Bénin : le groupe « Espace Divin » lance la 1ère édition du concours « Glory to God »

La première édition du concours « Glory to God » a été lancée dimanche 05 août 2018 à l’Eglise Mission Humanitaire pour Christ. Une initiative de Franck Koko , coordonnateur et organisateur principal, dont l’objectif est de créer un creuset d’échange et de partage pour l’épanouissement des enfants des Eglises Évangéliques.

« Les enfants sont les viviers pour l’Eglise de demain », est le thème de cette première édition du concours Glory to God initié par le groupe Espace divin. Ce thème dont l’inspiration vient du livre de Marc 10 v 14, appelle au rassemblement des petits enfants comme l’indique la parole de Dieu. « Je nous invite à avoir le cœur d’enfants, à aimer les enfants car c’est a eux qu’appartient le royaume des cieux » a rappelé Franck Koko, promoteur du concours. A l’en croire, l’idée est d’occuper les enfant des Eglises évangéliques du Bénin en cette période de vacances. « Le groupe « Espace Divin » a pour but principal de réunir les enfants des l’Eglises évangéliques dans un creuset d’échanges pour un partage des cours bibliques » a t-il évoqué avant d’annoncer son projet de création d’une école biblique pour les enfants.

A l’occasion, Jonas Godjeto , pasteur de l’Eglise Humanité pour Christ a imploré la bénédiction du Seigneur sur la vie des enfants et des initiateurs pour la révélation des talents. « Avec tout ce que je suis en train de voir et de constater, je ne peux que saluer le Seigneur pour la vie des enfants et la vie du frère à qui le Seigneur a confié cette mission », a déclaré Jonas Godjeto. Il s’agit selon lui, d’une vision noble qui va impacter les églises au plus haut niveau. C’est pourquoi, il invoque le Seigneur sur cette vision :

« Ma prière ce soir est que le Seigneur tout puissant à qui appartiennent toutes choses puisse intervenir et fasse grandir cette vision »

Les activités se poursuivent dans les différents domaines artistiques a savoir l’interprétation, la chorégraphie et la prédication pour prendre fin dimanche 19 août 2018. A l’issue de cette compétition, le pari est que les enfants puissent dominer le stress et gagner la confiance du public tout en montrant leur potentialité biblique.