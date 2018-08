Bénin : Le FASN appuie les personnes handicapées

Les actions en faveur des personnes handicapées du Bénin se multiplient. Ce vendredi 17 août, la Fédération des Associations des personnes handicapées du Bénin, sur instruction de Bintou CHABI ADAM TARO, Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, a bénéficié d’un chèque de deux millions FCFA du Fonds d’appui à la solidarité nationale (FASN). La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du ministère des affaires sociales et de la microfinance.

Cet appui, selon Alphonse SOGADJI, Directeur général du Fonds national à la solidarité nationale, s’inscrit dans le cadre de la réadaptation, l’intégration et la réintégration des personnes handicapées au processus du développement en cours dans notre pays. D’ailleurs, à l’en croire, cette remise de chèque n’est que la suite de ce que Madame le Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance a démarré, elle-même déjà depuis le début de l’année, conformément au Plan de Travail annuel du FASN. «Madame le Ministre a insisté pour que cet appui vous soit expressément donné, car elle attache du prix à l’épanouissement des personnes handicapées du Bénin».

En remettant officiellement le chèque au nom du Ministre Bintou CHABI ADAM TARO, la Directrice adjointe de cabinet a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des fonds à eux octroyés. Mireille Victoire CAPO, a rassuré les bénéficiaires de ce que cet appui n’est pas la première action en faveur des personnes handicapées, cette année, et ne sera sûrement pas la dernière. «Le Ministère des Affaires sociales et de la Microfinance est avec vous et le sera toujours pour la promotion et la protection de vos droits », a indiqué la DAC.

Pour Armand Somissou, vice-président de la fédération, cet appui est capital et vient à un moment important. C’est pourquoi, il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour le soutien constant et les actions salvatrices dont bénéficient les personnes handicapées. Il a rassuré qu’une gestion efficiente sera faite et a souhaité que le montant soit revu à la hausse prochainement.

Avant de finir, Armand Somissou a invité les autorités du ministère à prendre part à la session ordinaire de la fédération des associations des personnes handicapées du Bénin qui se tiendra le vendredi 24 août prochain avec la participation du conseil d’administration.

Au début de la cérémonie de remise de chèque, une minute de silence a été observée en mémoire de Géronime TOKPO, présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin, décédée il y a quelques mois en couche.